Pericias confirmarían agresión sexual contra estudiante Francisca Millahual: Reformalizarán a tío por femicidio íntimo

20 jun. 2026 - 18:31 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia mantuvo la prisión preventiva para el único imputado por el crimen de la estudiante universitaria Francisca Millahual Arriagada, de 21 años, hallada muerta por arma de fuego el martes 7 de abril en la casa de su abuela en Temuco, región de La Araucanía.

Se trata de Emanuel Ochoa Navia, de 24 años, tío de la joven fallecida, quien ya se encontraba con la máxima cautelar por el delito de femicidio. Después del crimen, el hombre se mantuvo prófugo por 6 días, hasta ser detenido por Carabineros en Lanco.

Nuevos antecedentes en la investigación

La jornada del viernes se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares en el Juzgado de Garantía de Temuco. En la instancia, se dieron a conocer nuevos antecedentes de la investigación que acreditarían la participación de Ochoa en la muerte de su sobrina.

El fiscal jefe de Temuco, Patricio Montecinos, declaró que los últimos peritajes en la causa desvirtúan la declaración del imputado, quien en principio aseveró que durante una ingesta alcohólica la víctima se habría autoinferido un disparo con un arma propiedad de él.

De acuerdo a la fiscalía, se habría encontrado pólvora en la vestimenta del tío, lo que daría cuenta de su posible autoría en el proyectil. También, se habría confirmado una agresión sexual contra Francisca. Por ello, se espera que el hombre sea reformalizado por el delito de femicidio íntimo.

"Él tiene que ver con el disparo"

"No se aportó ningún antecedente por parte de la defensa. Quisieron modificar los antecedentes que se tuvieron en consideración para decretar la medida de prisión preventiva", indicó el persecutor.

"A diferencia de ellos, el Ministerio Público acompañó nuevos antecedentes que hacen agravar la participación del imputado en los hechos y establecer más fehacientemente su participación", agregó.

De acuerdo al fiscal, se determinó pericialmente que la ropa de Emanuel Ochoa, "específicamente, dos puños de una polera, tenía manchas de residuos nitrados que establecieron que él tiene que ver con el disparo".

En ese contexto, la autoridad añadió que "claramente, las aseveraciones que hizo el imputado en su declaración no serían ciertas".

Por otro lado, las pericias practicadas al cuerpo de la víctima en el Servicio Médico Legal (SML) estarían confirmando una agresión sexual.

Con todo lo anterior, el fiscal Montecinos pidió una nueva audiencia para reformalizar al imputado, en la que ahora se le pasaría a imputar el delito de femicidio íntimo.

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