El nuevo "Ozempic chileno" está a un paso de llegar a las farmacias: Costaría la mitad de precio

06 ag. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

Laboratorio Chile, filial de la israelí Teva, busca sacar al mercado chileno un nuevo medicamento llamado Selfix, una alternativa genérica de la semaglutida, el principio activo del conocido Ozempic.

Este nuevo fármaco costaría menos de la mitad de lo que actualmente se paga por la semaglutida en Chile y promete una alternativa más económica para tratar la diabetes tipo 2 y para el control crónico del peso en personas con obesidad o sobrepeso.

¿Cuánto costaría el nuevo medicamento?

El gerente general de Laboratorio Chile, Juan Meli, comentó a La Tercera que aún no pueden comunicar un precio final para el denominado "Ozempic chileno", ya que el medicamento inyectable continúa en evaluación por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), pese a que originalmente se proyectaba su aprobación para junio.

Sin embargo, aseguró que proyectan "bajar a menos de la mitad del precio en que actualmente se vende semaglutida (...) El objetivo de Selfix es ofrecer una alternativa significativamente más accesible que las opciones actualmente disponibles, manteniendo estándares de calidad, seguridad y eficacia", afirmó Meli.

Para dimensionar el ahorro que representaría, hoy una pluma de Ozempic de 2 mg se puede encontrar en internet a unos $173.000 en cadenas como Cruz Verde o Farmacias Ahumada; mientras que en farmacias más pequeñas como Farmex o Farmaloop, los precios son de $147.990 y $145.990 respectivamente. De todas maneras, dosis más altas pueden valer más de $200.000.

En esa línea, se proyecta que Selfix pueda costar menos de $100.000, aunque los precios también dependerán de las farmacias en las que se ofrezca el producto.

Un mercado con alta demanda en Chile

Según la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, el 74,2% de la población adulta chilena tiene obesidad o sobrepeso, condiciones asociadas a un aumento de la mortalidad y de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

"Muchos de estos pacientes necesitan tratamiento, pero no pueden acceder a terapias innovadoras como los agonistas GLP-1. Por eso, es fundamental avanzar en alternativas que ofrezcan los mismos estándares de calidad, seguridad y eficacia, pero accesibles para quienes más las necesitan", señaló el ejecutivo.

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