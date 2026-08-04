Ranking de los mejores hospitales públicos de Chile en 2025: La Posta Central lidera la evaluación

04 ag. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), más conocido como Posta Central, obtuvo el primer lugar en el ranking 2025 de desempeño de los 62 hospitales autogestionados del país, elaborado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

El recinto alcanzó un 91,1% de cumplimiento en el Balance Score Card (BSC), herramienta utilizada para medir la gestión clínica, administrativa y financiera de los principales hospitales públicos de Chile.

El resultado marca un cambio significativo para el establecimiento, ya que hace una década figuraba entre los hospitales con peor desempeño en los indicadores nacionales de gestión. Hoy lidera la medición gracias a una mejora sostenida en distintas áreas de funcionamiento.

¿Qué mide el ranking de hospitales?

De acuerdo con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Balance Score Card evalúa el desempeño hospitalario a través de 29 indicadores, agrupados en cuatro ejes: sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la atención.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, explicó que este instrumento permite identificar fortalezas y brechas en los principales hospitales del país.

"El objetivo de esta medición es identificar y acompañar a los equipos desde las Subsecretaría de Redes Asistenciales para mejorar, fortalecer su desempeño, finalmente buscando beneficiar a los pacientes, que es nuestro principal objetivo", señaló la autoridad.

Así quedaron los hospitales mejor evaluados

Los hospitales que obtuvieron entre 76% y 91%

Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río 91,1% Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo 90,5% Hospital San José de Melipilla 89,8% Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. 89,7% Hospital de San Camilo de San Felipe 89,2% Hospital San Juan de Dios de Los Andes 88,5% Hospital San José de Coronel 88,3% Hospital Dr. Exequiel González Cortés 87,8% Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 86,0% Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé Crevani 84,4% Hospital Padre Alberto Hurtado 84,4% Hospital Clínico de Niños Roberto del Río 83,8% Hospital de Lota 83,6% Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer 82,6% Hospital Base San José de Osorno 81,9% Instituto Nacional Geriátrico Presidente Eduardo Frei Montalva 81,2% Hospital San Juan de Dios de Santiago 80,9% Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa 78,6% Hospital de San Carlos 78,5% Hospital Clínico Herminda Martín Chillán 78,0% Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 77,9% Hospital Las Higueras de Talcahuano 77,8% Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Torácica 77,1% Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda 76,5% Hospital San Juan de Dios de Curicó 76,2% Hospital Dr. Mauricio Heyermann Angol 76,2%

Los hospitales que obtuvieron entre 70% y 74,9%

Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada 74,7% Hospital de Tomé 74,6% Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca) 74,3% Hospital de Quilpué 74,2% Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria 74,1% Hospital El Pino (San Bernardo) 74,0% Hospital Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Linares) 74,0% Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción) 73,9% Hospital Dr. Franco Ravera Zunino 73,7% Hospital San Juan de Dios de San Fernando 73,5% Hospital del Salvador (Santiago) 72,4% Hospital San José de Victoria 72,2% Hospital Biprovincial Quillota Petorca 72,1% Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna 71,7% Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río (Puente Alto) 70,8%

Los hospitales que obtuvieron entre 58,8% y 69,8%