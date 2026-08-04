"Me haces tanto reir": Tatayaya reaparece como adulto en icónico sketch junto a Sergio Freire

04 ag. 2026 - 16:06 hrs.

A más de una década del fin de El Club de la Comedia, Sergio Freire y Cristóbal Honorato volvieron a juntarse para dar vida a uno de los segmentos más recordados del programa: el insoportable "Papá Cruel" junto a su sufrido hijo, "Tatayaya".

La dupla volvió a interpretar sus papeles en una campaña publicitaria de una marca de delivery con motivo de la celebración del Día de la Niñez, desatando la nostalgia de miles de seguidores que crecieron viendo sus rutinas en la pantalla chica.

El regreso de las bromas pesadas

En el spot publicitario, Honorato —quien hoy ya es un adulto— aparece nuevamente conversando con Freire, quien no pierde la oportunidad de hacerle las típicas bromas que caracterizaban a su personaje.

El sketch parte con el humorista burlándose de la incipiente barba de su "hijo", para luego pasar al conflicto principal: el regalo del Día de la Niñez. Ante la insistencia de Tatayaya por recibir un reloj inteligente con calculadora y calendario, el Papá Cruel le entrega una caja gigante con un reloj de pared, un calendario de papel y una calculadora básica.

"Aquí tenís el calendario, aquí tenís la calculadora... aprende a buscar también, pues. Ay, Tatayaya, me haces tanto reír", le dice Freire antes de que el joven resuelva el problema pidiendo el reloj correcto mediante la aplicación.

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Una dupla que mantiene contacto

La reaparición del personaje se suma a las constantes menciones que el comediante le ha hecho a lo largo de los años. De hecho, en su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2024, Freire sacó carcajadas en la Quinta Vergara al hacer una referencia directa a su hijo en la vida real y a su compañero de elenco: "Si quisiera burlarme de él, le hubiese puesto Tatayaya".

Aunque el programa humorístico finalizó en 2014, ambos actores han mantenido el contacto a lo largo del tiempo. Tras un recordado reencuentro en televisión abierta hace un par de años, esta nueva colaboración marca el regreso oficial de la icónica dinámica que popularizó el "Me haces tanto reír".

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