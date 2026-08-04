Steffi Méndez impacta con gesto hacia la pareja de su ex Dante Lindhe: "Estos seres no tienen la culpa"

04 ag. 2026 - 09:12 hrs.

En medio de las celebraciones por su cumpleaños número 31, Steffi Méndez protagonizó una aplaudida e imprevista muestra de madurez en redes sociales. La actriz dejó de lado cualquier diferencia del pasado para priorizar la unión familiar y la felicidad de su hijo Gio.

El episodio comenzó cuando Ellinore De Silva, actual pareja del músico sueco Dante Lindhe, compartió en su cuenta de Instagram una tierna postal donde aparecen Gio y la pequeña Posie —hija de Ellinore y Dante— disfrutando juntos en un sillón. La publicación fue acompañada por la frase "partners in crime" e incluyó la etiqueta directa a la hija de DJ Méndez.

Un potente mensaje

La reacción de la influencer chilena fue inmediata y sumamente reflexiva. Steffi reposteó la imagen en sus propias historias de Instagram y dedicó unas sentidas palabras que no tardaron en hacerse virales entre sus seguidores.

"Digan lo que digan, haya pasado lo que haya pasado, estos seres no tienen la culpa de absolutamente nada, incluso son hermanos", manifestó.

Junto con destacar el lazo entre los pequeños, la actriz sumó un cariñoso mensaje dirigido expresamente a su primogénito: "Tu felicidad es la mía, tú sabes que sí, hijo", dijo.

El gesto fue celebrado por la comunidad virtual, que valoró su capacidad de poner el bienestar de su hijo por encima de las desavenencias con su expareja.

Además, diversos usuarios notaron un detalle no menor. aunque la actriz ya no sigue a Dante Lindhe en Instagram, sí mantiene el contacto y sigue en la red social a Ellinore De Silva.

Instagram Steffi Méndez

Los antecedentes de una relación compleja

La actitud reconciliadora de Steffi adquiere un matiz especial considerando los roces públicos ocurridos meses atrás. En concreto, la modelo reveló hace un tiempo, en una dinámica de preguntas y respuestas, que había invitado al padre del niño a la fiesta, pero no obtuvo respuesta alguna.

En aquella oportunidad, fue enfática al aclarar por qué decidió extender la invitación a pesar del quiebre amoroso ocurrido a comienzos de 2025.

Con esta última publicación, Steffi Méndez reafirmó su compromiso de que su hijo mantenga un vínculo sano con su familia paterna y disfrute de la etapa junto a su hermana menor.

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