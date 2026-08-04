"Para sonreír antes tuve que llorar": Karim Butte se encontró con Chechito en pleno despacho en Mucho Gusto
04 ag. 2026 - 10:23 hrs.
Karim Butte estaba despachando este martes desde las afueras del Metro Santa Isabel, cuando de pronto se encontró con Chechito, quien se volvió viral hace un tiempo por su participación en un programa de amor.
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