URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Tendencias

Tendencias

"Para sonreír antes tuve que llorar": Karim Butte se encontró con Chechito en pleno despacho en Mucho Gusto

04 ag. 2026 - 10:23 hrs.

Karim Butte estaba despachando este martes desde las afueras del Metro Santa Isabel, cuando de pronto se encontró con Chechito, quien se volvió viral hace un tiempo por su participación en un programa de amor.

Leer más de

Notas relacionadas