Se duplican acuerdos de unión civil entre chilenos y extranjeros: Crece el debate por su eventual uso para obtener residencia

04 ag. 2026 - 11:09 hrs.

¿Qué pasó?

Los Acuerdos de Unión Civil (AUC) entre ciudadanos chilenos y extranjeros experimentaron un fuerte aumento durante 2025, pasando de cerca de 2 mil inscritos en 2024 a alrededor de 4.200 el año pasado.

El incremento abrió un debate respecto a un eventual uso de esta figura legal para acceder a permisos de residencia en Chile, luego de que surgieran denuncias sobre presuntas asesorías para concretar uniones entre ciudadanos chilenos y extranjeros con fines migratorios.

¿Por qué aumentan los Acuerdos de Unión Civil entre chilenos y extranjeros?

El alza en este tipo de uniones ha generado cuestionamientos sobre si algunos extranjeros estarían recurriendo al AUC no por un vínculo de pareja, sino como una alternativa para regularizar su situación migratoria.

Sin embargo, desde el Registro Civil enfatizan que el aumento de las cifras, por sí solo, no permite concluir que exista fraude.

El organismo explicó que su labor consiste en verificar la identidad de quienes comparecen y comprobar que cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente al momento de celebrar un Acuerdo de Unión Civil.

En ese contexto, el director nacional del Registro Civil, Omar Olivares, sostuvo a Radio Bío Bío que "evidentemente, abre la puerta a situaciones que nosotros rechazamos. La única forma en que el Registro Civil puede participar de este proceso es que sea legalmente, que se nos entreguen las atribuciones".

Denuncian presunto uso del AUC para obtener residencia

Organizaciones de migrantes solicitaron investigar el eventual uso irregular de los Acuerdos de Unión Civil como mecanismo para obtener residencia en Chile.

Las denuncias apuntan a la existencia de agencias que ofrecerían asesorías para concretar uniones entre ciudadanos chilenos y extranjeros, cobrando hasta $2 millones por facilitar el trámite.

Para el secretario general del Movimiento Inmigrantes para el Desarrollo, Rolando Prophiete, este fenómeno también debe analizarse considerando las dificultades que enfrentan muchos migrantes para regularizar su situación.

"Sigue siendo difícil porque alguien que está esperando, por ejemplo, una residencia definitiva puede esperar entre uno y tres años", afirmó a Radio ADN.

En esa línea, agregó que algunos extranjeros optan por un Acuerdo de Unión Civil pensando que ello incrementa sus posibilidades de obtener un permiso de residencia.

"Muchas veces las personas, al hacer el trámite, van a la segura, entonces se casan con alguien y piensan que tienen mayor suerte de recibir la residencia definitiva por tener núcleo familiar con un chileno", señaló.

Proyecto busca sancionar los AUC y matrimonios celebrados para obtener beneficios migratorios

Un proyecto de ley ingresado al Senado propone crear un nuevo delito migratorio para sancionar los matrimonios y Acuerdos de Unión Civil (AUC) celebrados con el objetivo de obtener de manera fraudulenta permisos de residencia, la nacionalidad chilena u otros beneficios.

La iniciativa, impulsada por los senadores Iván Flores (DC) Arturo Squella (Republicanos), Paulina Núñez (RN), Paulina Vodanovic (PS) y Daniella Astudillo (PS), también contempla penas de cárcel, multas y la revocación de los beneficios migratorios obtenidos mediante este mecanismo.