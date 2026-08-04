Asalto a empresa en Pudahuel: Guardia facilitó el ingreso de los antisociales y era hermano de uno de ellos

04 ag. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro personas fueron detenidas durante la madrugada tras un robo frustrado a una empresa ubicada en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

Entre los aprehendidos se encuentra el guardia de seguridad del recinto, quien, de acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, resultó ser hermano de uno de los presuntos delincuentes.

El procedimiento se originó luego de que personal policial recibiera una denuncia que alertaba sobre el ingreso de un grupo de sujetos a una bodega perteneciente a una comercializadora de productos de cama.

Cómo ocurrió el robo

Tras recibir el aviso, Carabineros concurrió al lugar y, mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad de la empresa, observó a tres individuos cargando cajas hacia un vehículo que se encontraba al interior del recinto.

De acuerdo con la información entregada, el automóvil había ingresado previamente a la empresa luego de que el guardia facilitara el acceso.

En una primera declaración ante Carabineros, el trabajador aseguró que había sido intimidado y que, tras recibir amenazas y el ofrecimiento de una suma de dinero, accedió a abrir las compuertas de acceso para permitir el ingreso del vehículo. Sin embargo, posteriormente fue detenido como presunto cómplice del delito.

El vínculo entre el guardia y uno de los detenidos

Al momento de realizar el control de identidad de los detenidos, Carabineros estableció que el guardia de seguridad era hermano de uno de los tres sujetos sorprendidos al interior de la empresa.

Los cuatro detenidos son chilenos, mayores de edad y mantienen antecedentes policiales. Todos deberán comparecer ante la justicia por el delito de robo en lugar no habitado.

Millonario avalúo de las especies recuperadas

Según informó Carabineros, el avalúo preliminar de las especies recuperadas asciende a aproximadamente $67 millones.

La mayor parte de los productos corresponde a ropa de cama, la cual había sido acopiada por los sujetos para ser cargada en el vehículo.

Además, durante el procedimiento se constató que el automóvil utilizado no mantenía encargo vigente por robo y que pertenecería a uno de los detenidos.

Sospechan participación de un segundo vehículo

De acuerdo con lo señalado por personal policial durante el procedimiento, la presencia de una gran cantidad de especies acopiadas a un costado del recinto hace presumir que podría haber estado contemplada la llegada de un segundo vehículo de mayor capacidad para concretar el traslado de la carga.

No obstante, esa hipótesis forma parte de las diligencias que deberán ser investigadas por la policía que determine el Ministerio Público.

El mayor Harold Duncker, de la 26° Comisaría de Pudahuel, explicó que "se logra apreciar la presencia efectiva de cuatro individuos, quienes se encontraban acopiando especies desde el interior de la bodega hacia una caseta de seguridad que se encuentra en el recinto y, posteriormente, subiéndolas a un vehículo particular, siendo en esos instantes donde Carabineros rápidamente debió proceder y logró la detención de estos cuatro individuos".

Asimismo, agregó que "uno de los cuatro detenidos resultó ser el guardia de seguridad que en ese momento se encontraba en funciones y que era, en definitiva, quien tenía que resguardar estas instalaciones".

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