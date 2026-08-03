PDI desarticula banda que drogaba a pasajeros de taxi para robarles y acceder a sus cuentas bancarias

03 ag. 2026 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) informó que desarticuló una banda dedicada a cometer robos con violencia e intimidación, además de defraudaciones mediante el uso de tarjetas bancarias. El operativo terminó con cinco personas detenidas, quienes quedaron en prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, la organización era liderada por un ciudadano peruano y estaba integrada, además, por tres venezolanos y un chileno. Uno de los imputados fue capturado cuando intentaba salir del país con destino a Venezuela.

El subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Oriente, explicó que los integrantes de la banda "operaban con un elevado nivel de especialización criminal y distribución de funciones. Escogiendo víctimas que salían de locales nocturnos, abordaban un taxi colectivo, despertando al otro día, siendo víctimas del robo de sus pertenencias, celulares y constatando giros de dinero, incluso préstamos desde sus aplicaciones bancarias, generando una pérdida patrimonial millonaria".

Así operaba la banda

Las diligencias permitieron establecer que el líder de la organización, quien se desempeñaba como taxista, ofrecía cerveza o agua a sus pasajeros. Según la PDI, las bebidas eran utilizadas para drogarlos, con el fin de sustraer posteriormente sus dispositivos electrónicos y acceder a sus aplicaciones bancarias.

La investigación también determinó la participación de dos trabajadores de servicentros, quienes facilitaban máquinas POS para concretar compras ficticias de combustible por montos que llegaban hasta los $2 millones.

Sobre el vehículo utilizado para cometer los delitos, el subprefecto Plaza indicó que "el vehículo es de propiedad del líder y está totalmente en regla, no obstante, es de 2019 y posee 60 mil kilómetros, porque su uso era para perfilar víctimas y engañarlas, estableciendo un vínculo y un lazo de confianza".

Más de $1.000 millones en perjuicios

La PDI logró identificar a 11 víctimas, aunque el perjuicio económico asociado a los fraudes supera los $1.000 millones, debido a la modalidad utilizada por la banda.

Además, durante la investigación, las víctimas relataron que el líder del grupo actuaba con extrema violencia cuando no conseguía concretar el engaño. "Cuando no lograba establecer vínculo o que bebieran el líquido, pedía que les pagaran con tarjeta y si no aceptaban, lisa y llanamente, los bajaba del vehículo y los golpeaba para robarles", sostuvo el subprefecto Plaza.

En los allanamientos, los detectives incautaron máquinas POS, relojes, joyas, teléfonos celulares y diversas tarjetas bancarias.

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