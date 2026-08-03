Cinco sujetos roban tienda en Providencia y disparan contra patrullas municipales en su huida

03 ag. 2026 - 06:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una persecución policial se originó durante la noche del domingo en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, luego de que un grupo de al menos 5 antisociales ingresara a un local comercial para sustraer diferentes prendas de vestir.

Según información policial, los sujetos, quienes estaban a rostro descubierto, ingresaron al recinto con una herramienta tipo napoleón para después sustraer diferentes prendas en dos bolsas matuteras.

Luego de que los sujetos abandonaran el local, fueron divisados por personal municipal de la comuna de Providencia, por lo que se realizó un seguimiento por diferentes calles del sector.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente Kevin Baeza, oficial de Ronda Oriente, explicó: "En calles aledañas al túnel San Cristóbal estos sujetos efectuaron diversos disparos en contra de personal municipal, e impactaron dos de estos a uno de los vehículos. En el ingreso del túnel, estos sujetos nuevamente efectuaron disparos y dañaron otro vehículo de personal municipal".

Respecto a los antisociales, la autoridad policial precisó que "estos sujetos se dieron a la fuga por el interior del túnel San Cristóbal en dirección al norte, y no se logró continuar con el seguimiento producto de los mismos disparos y la seguridad del personal municipal".

A pesar de los disparos que ejecutaron los sujetos, se informó que no hubo lesionados, tanto personal policial y municipal como civiles.

De manera preliminar, el avalúo del robo es de $7 millones. Las diligencias del hecho quedaron a cargo de personal del OS9 y Labocar de Carabineros.

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