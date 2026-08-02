Amplían detención de conductor que protagonizó atropello múltiple en La Unión: Futbolista manejaba bajo los efectos del alcohol

02 ag. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo la justicia resolvió ampliar la detención de Matías Villegas, futbolista de un club de la región de Los Lagos que protagonizó un atropello múltiple la madrugada del sábado en la localidad de La Unión, región de Los Ríos. El hecho deja hasta el momento dos personas fallecidas y otras seis lesionadas.

Futbolista conducía bajo los efectos del alcohol

En el control de detención de esta jornada se conoció que Villegas manejaba al momento del accidente con 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, huyó del lugar sin prestar ayuda a las víctimas.

Luego de darse a la fuga, el imputado fue detenido en su domicilio gracias al seguimiento de la camioneta station wagon con la que presuntamente protagonizó el fatal atropello múltiple.

Durante las últimas horas también se dieron a conocer antecedentes de Villegas, quien se desempeña como arquero de un club de fútbol de la ciudad de Osorno y que durante la temporada 2024 tuvo un paso por Municipal Paillaco.

Con la ampliación de la detención, el Ministerio Público podrá reunir nuevos antecedentes para llevar a cabo la formalización, todo mientras en paralelo se desarrolla la investigación que busca determinar la dinámica del accidente y la responsabilidad del conductor.

El atropello múltiple generó conmoción en la comunidad local, que lamenta la muerte de dos mujeres y exige las máximas penas de la ley para el conductor.

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