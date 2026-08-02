"La mitad de nuestra casa estaba llena de barro": Familia que vive en departamento en Valparaíso sufrió derrumbe de cerro vecino

02 ag. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia que vive en el cerro La Cruz, en la parte alta de Valparaíso, sufrió con el derrumbe de un cerro vecino, todo tras el sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país.

Según contó el corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodrigo Escobar, el departamento "se llenó de piedras, rocas y hasta árboles en la presente madrugada".

La situación se complica aún más, porque la dueña de casa tiene una severa discapacidad física, su hija está operada y su nieto aún no cumple un año de vida.

El llamado de la hija de la dueña de casa

Aracely Vargas, hija de la dueña de casa, señaló que "a las 06:30 horas sentimos un fuerte ruido. Hubo una avalancha. Corrimos a ver y nos preocupamos por mi mamá, que es parapléjica y no tiene movilidad. Yo estoy operado y mi hijo tiene 5 meses. En las ventanas quedaron rocas y árboles y luego se quebraron".

Añadió que "la mitad de nuestra casa estaba llena de barro. Estábamos muy angustiadas. Hemos pedido ayuda porque sigue cayendo tierra... Acá vendrá un derrumbe mayor y solo nuestros vecinos nos han asistido".

Para cerrar, hizo un llamado a las autoridades, que no se han hecho presentes para ver su caso.

Todo sobre Valparaíso