Milei se lanza contra Lula da Silva: "Es un ladrón, es un corrupto"

03 ag. 2026 - 03:50 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente argentino, Javier Milei, reiteró el domingo sus acusaciones sin pruebas contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de "ladrón" y "corrupto", una semana después de que sus dichos provocaran una crisis diplomática entre los gigantes de Sudamérica.

"Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso por lo cual también es cierto lo de presidiario y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente", dijo el mandatario ultraliberal en entrevista con LN+.

"La pregunta es, ¿mentí?", dijo Milei al ser consultado por calificar a Lula de "ladrón", aunque sin nombrarlo, durante la oficialización de la candidatura del derechista Flávio Bolsonaro para enfrentar al actual presidente de Brasil en las elecciones de octubre.

El origen de la crisis diplomática

Los dichos de Milei en Sao Paulo desencadenaron una crisis diplomática que inició con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Argentina por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino.

Brasil también convocó al embajador argentino para transmitirle "repulsa" y pedirle explicaciones por las "agresiones" del presidente Milei contra Lula y contra el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Milei redobla sus críticas

Durante la semana, Argentina intentó bajar el tono al incidente diplomático.

El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, subrayó que de su parte no hay posibilidades de romper relaciones con su vecino y principal socio comercial.

Pero este domingo, Milei reiteró sus dichos sin rodeos y con vehemencia, calificando a Lula de "ladrón" tres veces seguidas antes de explayarse en críticas y acusaciones que ya había realizado contra el mandatario en una entrevista radial hace siete días.

Milei volvió a acusar sin pruebas a Lula de "interferencia política" en su país y en la región.

El panorama político de ambos mandatarios

A los 80 años, Lula se declaró este domingo "muy entero" al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre.

Por su parte Milei, aunque no ha lanzado oficialmente su candidatura, sí ha intensificado su discurso confrontativo de cara a competir en las presidenciales de octubre de 2027.

Durante la entrevista, repitió en varias oportunidades que de cara a su posible reelección solo compite consigo mismo, al destacar logros de su gobierno.

Milei ha aplicado fuertes recortes al gasto fiscal, que han permitido reducir la inflación —161% interanual al asumir el poder, frente al 33,5 % actual—, pero que afectaron el empleo, la actividad industrial y el consumo.