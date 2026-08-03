Temblor se percibe en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

03 ag. 2026 - 03:08 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este lunes 3 de agosto, a las 02:56 horas, un temblor de magnitud preliminar 3.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 27 km al norte de Pica, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 68 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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