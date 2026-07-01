Temblor afecta a la zona central: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

01 jul. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles 1 de julio, a las 15:52 horas, un temblor de magnitud preliminar 4,4 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 43 km al oeste de Chillán, en la región del Ñuble. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 59 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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