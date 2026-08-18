Detectan "deformación activa" de la Cordillera de los Andes tras más de 800 microsismos en la región de Valparaíso

18 ag. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudio realizado por geocientíficos de la Universidad de Chile detectó 803 microsismos en la comuna de San Esteban, que dan cuenta de que la precordillera de la región de Valparaíso se deforma continua e imperceptiblemente en el presente.

Los sismos se registraron a profundidades entre 2 y 6 kilómetros y presentaron magnitudes de entre 1 y 2 Mw.

El estudio aporta nuevos antecedentes para comprender las dinámicas de la placa de Nazca, estructura que condiciona el alzamiento de la cordillera de los Andes.

El estudio, liderado por la académica Luisa Pinto, contó con la participación de investigadores de los departamentos de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile.

¿Qué pueden implicar los más de 800 microsismos?

Debido a su baja magnitud, estos movimientos telúricos no representan un riesgo sísmico inmediato para la población. Pese a esto, el hallazgo es la primera descripción de "sismicidad cortical" en las inmediaciones de la falla Cariño Botado, ubicada entre San Esteban y Los Andes.

Según los investigadores, los 803 microsismos aportan información para estudiar las "fuerzas y procesos naturales que transforman la estructura de la Tierra". Para identificar estos movimientos, los investigadores instalaron una red de sensores y combinaron distintas técnicas, entre ellas registros sísmicos, perfiles de gravedad, magnetotelúrica y herramientas de inteligencia artificial.

"Integramos todas las técnicas de procesamiento de señales que tenemos a disposición, incluida la inteligencia artificial, para captar estos sismos", señaló para el reporte de Geología Uchile Andrei Maksymowicz, académico del Departamento de Geofísica y coautor del estudio.

A su vez, Bertrand Potin, investigador del Departamento de Geofísica y especialista en "machine learning", señaló que antes este proceso podía tomar semanas o meses, mientras que actualmente puede realizarse en pocos días.