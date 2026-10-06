Intensa lluvia en Santiago: Río Mapocho registra crecida y autoridades monitorean su caudal

06 oct. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia cae con intensidad en distintos puntos de Santiago, mientras el sistema frontal avanza por la Región Metropolitana. Las precipitaciones ya se hacen sentir con fuerza en varias comunas y mantienen atentos a los equipos de emergencia por el comportamiento de los principales cauces de la capital.

Uno de los puntos que concentra la atención es el río Mapocho, que durante la jornada ha evidenciado un importante aumento de su caudal.

A la preocupación por la crecida del cauce se suma la información de Google Flood Hub, plataforma de Google que advierte sobre un eventual "riesgo de inundación repentina" en el río Mapocho durante las próximas 24 horas.

Según la información disponible en la plataforma, se esperan lluvias de fuerte intensidad, aunque también advierte que las condiciones pueden variar dependiendo de cada sector.

La situación está siendo monitoreada por personal de Senapred y de la Delegación Presidencial, que mantienen vigilancia sobre distintos sectores de la capital.

Alerta amarilla por crecida del río Molina

En paralelo, existe especial preocupación por el río Molina, en la comuna de Lo Barnechea, donde Senapred mantiene una alerta amarilla debido a la crecida de su caudal.

El monitoreo de este río se está realizando mediante drones, con el objetivo de observar su comportamiento, las posibles crecidas y detectar oportunamente cualquier eventual desborde.

La vigilancia también se ha extendido a otros puntos de la región. Durante la mañana, Lampa era uno de los sectores que generaba preocupación debido a las condiciones meteorológicas y al avance de las precipitaciones.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas durante el reporte, las lluvias podrían intensificarse durante las próximas horas, por lo que los equipos continuarán monitoreando los distintos cauces y sectores de la Región Metropolitana.