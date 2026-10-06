Lluvias y probables tormentas eléctricas: Así continuará el sistema frontal en Santiago durante los próximos días

06 oct. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias continuarán marcando la jornada en Santiago y la Región Metropolitana, aunque durante esta mañana se espera una pausa en las precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico entregado por el periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda, un nuevo pulso de precipitaciones llegará durante la tarde y será más intenso que lo registrado hasta ahora.

Hasta el momento, el centro de Santiago registra 17 milímetros de agua caída, mientras que los mayores montos se concentran en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Lluvias volverán a intensificarse durante la tarde

Según explicó Sepúlveda, durante la mañana la capital tendrá un período de menor actividad. "Habrá una pausa durante la mañana, incluso habrá un momento en donde no lloverá, estará solo con abundante nubosidad", señaló el comunicador.

Sin embargo, la tregua será temporal. "Después de las 15:00-16:00 horas de la tarde, se activa de nuevo la lluvia y será más agua que la que hemos acumulado hasta el momento", indicó. El especialista agregó que las precipitaciones se mantendrían aproximadamente hasta la mañana del miércoles, cuando comenzarían a amainar cerca del amanecer.

El sistema también estará acompañado de viento. Para el centro de Santiago se esperan rachas que podrían rondar los 30 kilómetros por hora, mientras que en la Región Metropolitana podrían alcanzar los 50 km/h. Sepúlveda resumió el escenario para la capital señalando que "estamos en el medio tiempo, pero viene algo incluso más interesante que lo que hemos tenido".

Lo que viene para Santiago durante los próximos días

El pronóstico también anticipa un cambio en las condiciones durante los próximos días. Para el miércoles se espera el paso desde una lluvia más pareja a un escenario de chubascos e inestabilidad, con una temperatura máxima de 19°.

Además, existe posibilidad de tormentas eléctricas durante las tardes del miércoles y jueves. Sepúlveda explicó que estos eventos pueden incluir chubascos y también granizos de manera localizada.

Para el viernes se espera abundante nubosidad, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles durante la tarde, especialmente en sectores precordilleranos. El sábado, en tanto, no se esperan precipitaciones en el valle, mientras que hacia el domingo y lunes podría llegar un nuevo sistema frontal, aunque "más débil que este", según adelantó el periodista especializado en meteorología.

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