Emiten alerta por lluvias "moderadas a fuertes" en cuatro regiones de la zona central del país entre martes y miércoles

05 oct. 2026 - 13:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins, la cual fue informada este lunes 5 de octubre.

El evento comenzará durante la madrugada del martes 6 de octubre y se extenderá hasta la tarde del miércoles 7, afectando distintos sectores de la zona central del país. La condición sinóptica asociada corresponde al paso de un sistema frontal.

La alerta contempla precipitaciones en sectores del litoral, cordillera de la Costa, valles y precordillera, dependiendo de la región. Ante este escenario, las autoridades llamaron a mantenerse informados y revisar las actualizaciones oficiales.

¿Qué regiones y sectores serán afectados?

De acuerdo con la información entregada, las zonas bajo alerta son:

Coquimbo: litoral y cordillera de la Costa.

litoral y cordillera de la Costa. Valparaíso : litoral, cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos.

: litoral, cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos. Región Metropolitana: cordillera de la Costa, valle y precordillera.

cordillera de la Costa, valle y precordillera. O’Higgins: litoral, cordillera de la Costa, valle y precordillera.

¿Cuánta lluvia se espera?

Los montos estimados para el evento varían según la zona. En la región de Coquimbo se proyectan entre 30 y 40 milímetros en el litoral y entre 25 y 35 mm en la cordillera de la Costa.

En Valparaíso, los montos podrían alcanzar entre 40 y 50 mm en el litoral y cordillera de la Costa, mientras que en la precordillera y valles precordilleranos se estiman entre 30 y 45 mm.

Para la Región Metropolitana se esperan entre 35 y 50 mm en la cordillera de la Costa, entre 30 y 40 mm en el valle y entre 35 y 45 mm en la precordillera.

En O’Higgins, en tanto, se proyectan entre 30 y 40 mm en el litoral, entre 45 y 55 mm en la cordillera de la Costa, y entre 40 y 50 mm tanto en el valle como en la precordillera.

¿Cuándo comienza el sistema frontal?

El período informado para el evento se extiende desde la madrugada del martes 6 de octubre hasta la tarde del miércoles 7 de octubre.

Ante las condiciones meteorológicas previstas, se recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades, mantenerse atenta a eventuales actualizaciones y revisar los pronósticos y alertas oficiales antes de realizar desplazamientos.

Revisa siempre la información oficial de Senapred y de los organismos meteorológicos para conocer la evolución del sistema frontal y las recomendaciones para cada zona.

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