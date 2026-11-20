20 nov. 2026 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes, a las 22:24 horas, un temblor de magnitud preliminar 5.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 33 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 116 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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