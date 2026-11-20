Temblor en la zona norte de Chile: Conoce de cuánto fue la magnitud del sismo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La noche de este viernes, a las 22:24 horas, un temblor de magnitud preliminar 5.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 33 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 116 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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