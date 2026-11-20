20 nov. 2026 - 21:16 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo se coronó campeón de la Liga Femenina 2026 y alcanzó un histórico pentacampeonato. Las albas vencieron a Universidad Católica en una emotiva final disputada en el estadio Santa Laura, que se definió mediante lanzamientos penales y a través de las pantallas de Mega.

El encuentro terminó igualado 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. La UC estuvo cerca de quedarse con su primera estrella en la máxima categoría, pero el Cacique consiguió el empate en los minutos finales y luego se impuso por 5-4 desde los doce pasos.

Pareja final

Desde el comienzo, Colo Colo tomó la iniciativa y buscó instalarse en campo rival. Sin embargo, Universidad Católica también tuvo oportunidades para abrir el marcador, especialmente mediante las llegadas de Vaitiare Pardo y Pamela López Cabezas.

Las albas tuvieron algunas de sus opciones más claras durante el primer tiempo, con intentos de Mary Valencia y Rosario Balmaceda. Pese a la presión de ambos equipos, las arqueras respondieron y se fueron al descanso sin goles.

En el complemento, cuando Colo Colo parecía tener el control del partido, Universidad Católica sorprendió. A los 75 minutos, Vaitiare Pardo recibió un balón largo, ganó en velocidad y definió cruzado ante la salida de Ryann Torrero para marcar el 1-0.

La ventaja cruzada se mantuvo hasta los minutos finales, pero las albas no dejaron de buscar la igualdad. A los 86 minutos, Yenny Acuña conectó de cabeza un centro desde la derecha y puso el 1-1, llevando la definición del título a los penales.

Tanda de penales

Ambos equipos comenzaron convirtiendo sus primeros penales. Sin embargo, la arquera alba Ryann Torrero fue clave al contener el remate de Consuelo Berrocal, mientras sus compañeras mantuvieron la efectividad desde los doce pasos.

Convirtieron para Colo Colo Yanara Aedo, Yenny Acuña, Dahiana Bogarín, Estefanía Banini y María José Urrutia, quien tuvo la responsabilidad de ejecutar el quinto lanzamiento y sellar el triunfo por 5-4.

De esta manera, el equipo albo consiguió su quinto campeonato consecutivo y llegó a 18 títulos en la historia de la Liga Femenina, consolidándose como el club más ganador de la categoría.

La UC, en tanto, cerró una campaña histórica al alcanzar por primera vez la final del torneo. Además, ambos equipos aseguraron su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2027.

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