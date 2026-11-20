20 nov. 2026 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

Debido al mal momento que vive Alexis Sánchez en el CF Montréal de la Major League Soccer, han comenzado a surgir rumores sobre un posible regreso del delantero nacional al fútbol chileno. De hecho, ya se habla de que Colo Colo podría repatriar al bicampeón de América con la Roja para 2027, considerando que el Cacique disputará la Copa Libertadores.

Sin embargo, Universidad de Chile también se metería en la pelea por contar con el fichaje del goleador histórico de la Selección, esto luego que Jorge Burgos, nuevo vicepresidente de Azul Azul, se refiriera a la chance.

El sueño azul

"Si la decisión de Alexis Sánchez es continuar su carrera en Chile, con un contrato digno y propio de lo que paga el fútbol chileno, es una carta que hay que jugársela", reconoció el directivo en conversación con La Magia Azul.

"Alexis es un notable jugador, está en una etapa especial de su carrera, más cerca del final, pero en muy buen estado físico. Si se diera una cosa parecida a lo que ocurrió con Eduardo Vargas, sería una gran noticia. Hay que dar esa pelea", añadió.

Consignar que Sánchez viene de finalizar un duro semestre al no marcar goles en el CF Montréal y terminar con el cuadro canadiense en el último lugar de la MLS.