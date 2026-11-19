19 nov. 2026 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) eligió este jueves a Jorge Uauy como su nuevo presidente, tras las elecciones que se llevaron a cabo en el hotel Mandarin Oriental.

Uauy se impuso por 27 votos a favor a su contendor, Jorge Yunge (14 votos), convirtiéndose en el sucesor de Pablo Milad, quien encabezó el fútbol chileno desde el 30 de julio de 2020 y dejará la presidencia del organismo tras el proceso eleccionario.

Además, se registraron dos votos nulos y cinco blancos.

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Tras conocer el resultado, Uauy agradeció el respaldo de los clubes y manifestó que su elección implica una importante responsabilidad.

"Agradecer el apoyo de los clubes. Esto nos da una tremenda responsabilidad para sacar adelante todas las tareas que tenemos como desafío en la ANFP", señaló.

Jorge Uauy - Photosport

El traspaso de mando en la ANFP

El nuevo presidente también adelantó que comenzará a trabajar de inmediato para concretar un cambio de administración ordenado junto a Milad.

"Estoy alegre por el logro, pero parte ahora el trabajo hoy día mismo. Vamos a empezar a trabajar con un traspaso ordenado, ya lo hablé con Pablo Milad, de todas las cosas de la ANFP, en el curso de los próximos 30 a 45 días, y cosa de empezar el primero o dos de enero con todo en orden, para sacar adelante esta linda industria que es el fútbol", añadió.

El nuevo presidente encabezará la ANFP hasta 2030. Además, podrá optar a la reelección por un periodo adicional de cuatro años, por lo que eventualmente podría extender su mandato hasta 2034.

¿Quiénes integran la lista de Jorge Uauy?

Uauy lidera la lista Unidos por el Cambio, que tendrá a Juan Tagle, expresidente de Universidad Católica, como vicepresidente.

La directiva también estará integrada por Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, quien asumirá como secretario general, y Diego Livingstone, de Deportes Concepción, como tesorero.

En tanto, los cargos de directores serán ocupados por Karina Mazu, de Deportes Recoleta; Ignacio Mehech, de Cobreloa; y Eduardo Ramírez, de Deportes Iquique.

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