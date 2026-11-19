Lluvias torrenciales provocan inundaciones en Florida: Registraron hasta 76 milímetros en una hora
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Un intenso episodio de precipitaciones afectó al sur de Estados Unidos, particularmente al estado de Florida, donde se registraron inundaciones producto de las fuertes lluvias.
Las imágenes muestran calles completamente anegadas y una importante acumulación de agua que dificultó el tránsito vehicular, pese a que la zona cuenta con sistemas de evacuación de aguas lluvias preparados para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos.
El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que el fenómeno correspondió a un área de tormentas que avanzó desde el suroeste de Estados Unidos hacia Florida.Ir a la siguiente nota
“Es un sentido inverso de la circulación normal, un área de tormentas”, explicó el especialista al describir el desplazamiento del sistema.
Además, detalló la intensidad de las precipitaciones que afectaron a la zona: “Hubo registros de hasta 76 milímetros en una hora, una lluvia derechamente torrencial”.
El servicio meteorológico había advertido sobre la posibilidad de precipitaciones intensas e inundaciones repentinas en ese sector del país.
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