"Baja de temperaturas" y "pulsos de precipitaciones": Meteoróloga Lissette Aguilera entrega su pronóstico del tiempo
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, entregó su pronóstico del tiempo para la zona norte, centro y sur del país, destacando lo que señaló para Santiago.
Dentro de lo más importante, resaltó que "habrá baja de temperaturas" y "pulsos de precipitaciones" hasta el día jueves, aunque todo podría variar con el paso del tiempo.
El pronóstico del tiempo
"En Santiago, este sábado, ingresó nubosidad y mañana domingo seguirá esta condición. Incluso, podría generar lluvias débiles en la madrugada", dijo para comenzar.Ir a la siguiente nota
Añadió que "el lunes esperamos inestabilidad en la tarde y desarrollo de nubosidad convectiva. El martes podría haber precipitaciones, pero son pulsos y están muy sectorizados, sobre todo en el sector oriente de la capital".
No se quedó y expuso que "lo más importante es que con esto bajarán las temperaturas".
Para cerrar, dijo que "lo más importante es para el día jueves. Ahí podríamos decir que habrá caída de más agua, de unos 10 milímetros, pero eso cambia con el paso de los días. De hecho, se ha ido debilitando ese frente".
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