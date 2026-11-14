Estuvo 10 años prófugo: Extraditan desde Italia a acusado de homicidio en Renca

14 nov. 2026 - 07:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 33 años que era buscado por un homicidio ocurrido en 2017 en la comuna de Renca fue extraditado desde Italia para enfrentar a la justicia chilena, luego de permanecer casi una década fuera del país.

El crimen ocurrió el 22 de septiembre de 2017 en la población Tucapel Jiménez. Según los antecedentes entregados por la PDI, el imputado habría amenazado reiteradamente a la víctima mediante aplicaciones de mensajería y posteriormente le habría disparado en varias ocasiones. El hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde falleció tras ser sometido a tres intervenciones quirúrgicas.

Su recorrido por Europa

Tras el homicidio, el imputado salió de Chile y llegó a Europa. Según explicó el comisario Edgardo del Valle Ortiz, jefe de la OCN Interpol Santiago, habría abandonado el país por un paso no habilitado y se habría desplazado por distintos países antes de llegar a Italia. También registraba detenciones anteriores en España. "Él habría llegado a Italia después de haber salido por un paso no habilitado desde Chile, y en Europa se habría movido por la facilidad que da el espacio Schengen", detalló.

La PDI recibió información sobre su posible ubicación en 2023, cuando Interpol Roma alertó que el hombre podía ser localizado en ese país. Desde entonces, ambas policías intercambiaron antecedentes para concretar su detención y gestionar su regreso a Chile.

Las gestiones para concretar la extradición

El proceso incluyó una notificación roja de Interpol y una solicitud formal de extradición al Estado italiano. En las gestiones participaron la policía de ese país, la OCN Interpol Santiago, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX).

Finalmente, el hombre fue trasladado a Chile bajo custodia de personal de la PDI, donde deberá enfrentar a la justicia por el homicidio ocurrido en Renca.