Ante las altas temperaturas: ¿Cuánto cuesta usar un aire acondicionado durante un mes?

13 nov. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en uno de los principales aliados para mantener frescos los hogares. Sin embargo, mantener estos equipos encendidos durante varias horas al día también puede elevar el consumo eléctrico y aumentar considerablemente la cuenta de la luz.

El gasto mensual depende de distintos factores, entre ellos la potencia del aparato, las horas de funcionamiento y la intensidad con la que trabaja. Por eso, conocer cuánto consume permite anticipar cuánto podría subir la boleta durante los meses de verano.

Miguel Torres, ingeniero eléctrico y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes), explica que “un equipo de aire acondicionado típico de dormitorio o living pequeño (generalmente de 9000 o 12000 BTU) tiene una potencia eléctrica nominal cercana a 1 kW (1000 Watts)”.

Para dimensionar ese consumo, el especialista lo compara con mantener un hervidor eléctrico funcionando de manera continua. Además, utiliza como referencia una tarifa eléctrica residencial BT1 cercana a los $200 por kilowatt-hora (kWh) en la Región Metropolitana.

¿Cuánto cuesta utilizar aire acondicionado durante un mes?

Para calcular el gasto, Torres plantea un escenario habitual en Santiago durante el verano: utilizar el equipo durante seis horas diarias por 30 días. Esto equivale a 180 horas mensuales de funcionamiento.

Sin embargo, eso no significa que el aparato consuma su máxima potencia durante todo ese periodo, ya que su intensidad puede disminuir una vez que alcanza la temperatura programada.

“El aire acondicionado no trabaja a máxima potencia todo el tiempo. Una vez que el espacio alcanza la temperatura deseada (por ejemplo, 23°C), el equipo de AC baja su intensidad o se detiene temporalmente para mantener el frío”, explica el académico de la Uandes.

En ese sentido, el especialista estima que estos aparatos funcionan a máxima potencia durante un equivalente de entre el 50% y el 70% del tiempo que permanecen encendidos, especialmente cuando cuentan con tecnología Inverter.

¿Cuánto sube la cuenta de la luz según el tipo de aire acondicionado?

Considerando un equipo de 1 kW de potencia y una tarifa de referencia de $200 por kWh, el académico presenta tres escenarios de consumo para un mes de uso, con seis horas diarias de funcionamiento:

Uso continuo a máxima potencia : Si el aparato funciona durante las 180 horas mensuales sin reducir su intensidad, consume 180 kWh. Esto representa un gasto aproximado de $36.000 al mes .

: Si el aparato funciona durante las 180 horas mensuales sin reducir su intensidad, consume 180 kWh. Esto representa un gasto aproximado de . Equipo tradicional : Si trabaja a máxima potencia durante un equivalente al 70% del tiempo, el consumo llega a 126 kWh mensuales. En este escenario, el costo estimado es de $25.200 .

: Si trabaja a máxima potencia durante un equivalente al 70% del tiempo, el consumo llega a 126 kWh mensuales. En este escenario, el costo estimado es de . Equipo con tecnología Inverter: Si funciona a máxima potencia durante un equivalente al 50% del tiempo, el consumo alcanza los 90 kWh. Esto se traduce en un gasto aproximado de $18.000 mensuales.

De esta manera, utilizar un aire acondicionado durante seis horas diarias puede representar un gasto adicional de entre $18.000 y $36.000 al mes, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.