Meteorología emite alerta de tormentas eléctricas para sectores de dos regiones: También se advierte por hasta 15 mm de lluvias

13 nov. 2026 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta de "tormentas eléctricas" que se desarrollarían durante esta misma jornada en sectores de dos regiones del país. Además, existen otras advertencias por lluvias de hasta 15 milímetros en la misma zona.

Alerta de tormentas eléctricas

De acuerdo al organismo, la alerta se origina en la condición sinóptica "Alta de Bolivia" y estará vigente entre la tarde y la noche de este viernes 13 de noviembre.

En concreto, las tormentas eléctricas se producirían en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

Debido a la misma "Alta de Bolivia", la DMC mantiene también un aviso de "precipitaciones normales a moderadas" de hasta 15 milímetros para la cordillera de Arica y Parinacota, las que podrían ocurrir entre la tarde de este viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de noviembre.

Finalmente, existe un aviso de "probables tormentas eléctricas" que extiende la posibilidad de este fenómeno hasta la noche del sábado 14 de noviembre en el sector cordillerano entre Arica y Parinacota y Antofagasta.

En este caso, se precisa que esta condición ocurriría "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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