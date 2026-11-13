Vuelven las lluvias a Santiago: Alejandro Sepúlveda anuncia varios días de precipitaciones durante la próxima semana en la capital

13 nov. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó este viernes un completo pronóstico para la ciudad de Santiago, anunciando que las lluvias volverán durante varios días la próxima semana.

Anuncian precipitaciones "todos los días" en Santiago

De entrada, Sepúlveda explicó que el calor se hará sentir nuevamente este viernes con hasta 32°C; sin embargo, a partir del sábado ingresará nubosidad que hará bajar las temperaturas y podría aportar niebla, brumas o neblinas en algunas localidades de la RM.

Ya el domingo en la mañana existirá "solo la probabilidad de lloviznas en algunos sectores de la Región Metropolitana" que darían paso a algunos "quiebres de nubosidad" durante la tarde.

"El lunes se ve la probabilidad de chubascos en la tarde, después de las cinco de la tarde, seis de la tarde, pero débiles y siempre más hacia cordillera y precordillera, nada para el sector poniente", dijo sobre las precipitaciones que se esperan para inicios de la próxima semana.

"El día martes es lo mismo, amanecemos con nubosidad parcial, por la tarde chubascos en cordillera y precordillera de todas maneras y en el centro puede que sí en algunos sectores", agregó Sepúlveda sobre el pronóstico para el día siguiente.

De acuerdo al comunicador, esta misma condición de mañanas parciales y tardes con chubascos se repetirá también los días miércoles y jueves.

"Todos los días en algún sector de la Región Metropolitana va a caer alguna precipitación, pero no significa que vaya a llover todo el día en todo Santiago", cerró.

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