Ministro de Seguridad advierte a camioneros que siguen en paro: "La ley se va a cumplir y Carabineros actuará"

13 nov. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del acuerdo del Gobierno con parte de los gremios de camioneros, la mañana de este viernes el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió que hará cumplir la ley frente a los transportistas que siguen manifestándose en las autopistas en caso de bloquear las rutas.

Arrau advierte a camioneros que aún están en paro

A través de una publicación en su cuenta de X, el secretario de Estado valoró la disposición a negociar del Ejecutivo y recriminó a quienes "perjudican" a los chilenos con su movilización.

"El Gobierno demostró su disposición al diálogo y alcanzó un acuerdo con representantes del transporte de carga", escribió Arrau en la red social.

Sin embargo, aclaró que "el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse".

"La ley se va a cumplir y Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público", advirtió en el cierre de publicación.

El acuerdo del Gobierno con parte de los gremios considera una rebaja de $142 en el diésel, $39 en las bencinas y el congelamiento de los precios hasta el 31 de marzo de 2027, pero quienes aún se mantienen movilizados esperaban una rebaja aún mayor y soluciones a los pagos del TAG y peajes.

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