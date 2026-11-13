Alejandro Sepúlveda confirma "ola de calor nocturna" en Santiago: ¿Hasta cuándo continuará el "sofocante" fenómeno?

13 nov. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Amanece, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, confirmó una "ola de calor nocturna" en la ciudad de Santiago.

"Era sofocante la situación", dijo sobre el fenómeno que continuaría en las próximas jornadas.

"Ola de calor nocturna en Santiago"

"Vivimos, la noche que está terminando, la cuarta noche de ola de calor nocturna en Santiago", anunció el comunicador.

Sepúlveda explicó que para tener "ola de calor nocturna" en esta época del año se requieren al menos tres noches con una temperatura de 13° y "llevamos cuatro noches muy por sobre esa temperatura".

El periodista explicó que "era sofocante la situación", ya que a la medianoche la capital registró una temperatura de 22° que dificultó el dormir de varias personas.

El fenómeno está por lejos de terminar, ya que Ale anunció que esta jornada "iremos por una quinta noche de ola de calor nocturna".

"Sigue la ola de calor diurna"

El profesional de Megatiempo anunció además que "hoy se concreta" una "ola de calor diurna", ya que en algunos sectores de la Región Metropolitana se registrarían unos 34° y unos 32° en el centro de Santiago.

Respecto a esta noche, indicó que habrá una mínima diferencia, ya que "en la madrugada sentiremos un poquito de aire fresco, porque está nublado Valparaíso, desde ahí hacia el norte, y va a comenzar a ingresar aire desde la costa".

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