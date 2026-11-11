Del calor a la lluvia: Alejandro Sepúlveda adelanta posibles tormentas eléctricas este fin de semana en Santiago

11 nov. 2026 - 07:52 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago, los que estarán marcados por altas temperaturas y precipitaciones.

Tras jornadas marcadas por una intensa ola de calor con máximas de entre 31 y 32°C, las condiciones meteorológicas darán un giro significativo a causa del ingreso de una baja segregada.

Sábado: Un día de transición y cambios

El sábado comenzará con abundante nubosidad y nieblas matinales, afectando especialmente a los sectores poniente y sur de la capital. Aunque durante gran parte de la jornada no habrá precipitaciones y los termómetros alcanzarán los 27°C, el panorama cambiará al final del día.

Sin embargo, hacia la tarde-noche (después de las 17:00 o 18:00 horas), el cielo se cerrará por completo, aparecerá viento y aumentará la probabilidad de garúa o lloviznas.

Domingo: Chubascos, lloviznas y posibles tormentas eléctricas

El momento principal del fenómeno ocurrirá durante la madrugada y la mañana del domingo. Sepúlveda dijo que el evento será muy similar a lo registrado el pasado martes, presentándose de la siguiente forma:

Precipitaciones: Lloviznas y chubascos en diversos sectores.

Tormentas eléctricas: Probabilidad de truenos y relámpagos, con mayor concentración hacia el norte de la Región Metropolitana, en comunas como Colina y Lampa .

. Mejoría por la tarde: A partir del mediodía o la tarde del domingo, la baja segregada se retirará y el cielo comenzará a despejarse.

El experto recomendó evitar actividades al aire libre durante la mañana del domingo —como paseos a parques o eventos matutinos— debido a la inestabilidad.

¿Qué pasará el próximo lunes?

Para el inicio de la próxima semana se evalúa el arribo de un sistema frontal procedente del sur. Aunque suele perder fuerza al llegar a la zona de Angostura.

No obstante, no se descarta que genere un nuevo episodio de precipitaciones o chubascos en Santiago y sectores precordilleranos.

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