Del calor a la lluvia: Alejandro Sepúlveda adelanta posibles tormentas eléctricas este fin de semana en Santiago
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago, los que estarán marcados por altas temperaturas y precipitaciones.
Tras jornadas marcadas por una intensa ola de calor con máximas de entre 31 y 32°C, las condiciones meteorológicas darán un giro significativo a causa del ingreso de una baja segregada.
Sábado: Un día de transición y cambios
El sábado comenzará con abundante nubosidad y nieblas matinales, afectando especialmente a los sectores poniente y sur de la capital. Aunque durante gran parte de la jornada no habrá precipitaciones y los termómetros alcanzarán los 27°C, el panorama cambiará al final del día.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, hacia la tarde-noche (después de las 17:00 o 18:00 horas), el cielo se cerrará por completo, aparecerá viento y aumentará la probabilidad de garúa o lloviznas.
Domingo: Chubascos, lloviznas y posibles tormentas eléctricas
El momento principal del fenómeno ocurrirá durante la madrugada y la mañana del domingo. Sepúlveda dijo que el evento será muy similar a lo registrado el pasado martes, presentándose de la siguiente forma:
- Precipitaciones: Lloviznas y chubascos en diversos sectores.
- Tormentas eléctricas: Probabilidad de truenos y relámpagos, con mayor concentración hacia el norte de la Región Metropolitana, en comunas como Colina y Lampa.
- Mejoría por la tarde: A partir del mediodía o la tarde del domingo, la baja segregada se retirará y el cielo comenzará a despejarse.
El experto recomendó evitar actividades al aire libre durante la mañana del domingo —como paseos a parques o eventos matutinos— debido a la inestabilidad.
¿Qué pasará el próximo lunes?
Para el inicio de la próxima semana se evalúa el arribo de un sistema frontal procedente del sur. Aunque suele perder fuerza al llegar a la zona de Angostura.
No obstante, no se descarta que genere un nuevo episodio de precipitaciones o chubascos en Santiago y sectores precordilleranos.
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