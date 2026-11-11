La heladería chilena que fue elegida entre los favoritos de Google Maps en Santiago

11 nov. 2026 - 08:10 hrs.

Los helados se han convertido en una alternativa para disfrutar durante todo el año. Más allá de las temperaturas, los consumidores buscan nuevos sabores y preparaciones que conecten con sus gustos y recuerdos.

En ese escenario, las heladerías artesanales han encontrado un espacio para innovar, incorporando ingredientes locales y propuestas que van más allá de las variedades tradicionales. Una de ellas es El Taller, que nació con la idea de llevar los sabores de Chile a sus preparaciones.

La historia comenzó en abril de 2015, cuando Diego Lisoni abrió el primer local junto a su hermano Nicolás, en Avenida Providencia 1467. La iniciativa surgió después de un viaje por la Ruta 40, en Argentina, donde nació la inquietud por dar mayor protagonismo a los ingredientes nacionales.

Reconocimientos internacionales

Desde entonces, la marca ha creado más de 350 sabores y suma tres locales en Santiago. En 2018 fue incluida por The Daily Meal entre las 40 mejores heladerías del mundo y, cinco años después, se convirtió en la primera chilena invitada a SIGEP, feria internacional realizada en Italia.

Ahora, El Taller recibió un reconocimiento de sus propios visitantes al integrar “Los Favoritos de los Fans para Comer”, primera selección gastronómica de Google Maps en Santiago. La lista considera reseñas, calificaciones y solicitudes de indicaciones registradas durante un año.

La heladería es la única de su categoría entre los 45 establecimientos seleccionados y figura entre los cinco destinos destacados para los antojos dulces.

Su propuesta actual incluye una carta de primavera con 44 sabores, entre ellos rica rica de Atacama, limón de Pica, lúcuma de La Cruz, pistacho de Lampa y calafate de Punta Arenas. También ofrece clásicos como chirimoya alegre y vino con durazno.

La oferta contempla alternativas sin azúcar y variedades bajas en carbohidratos. Además, cuenta con una página web y una aplicación para solicitar despacho a domicilio en sectores de la Región Metropolitana.

La carta está disponible en sus locales de Providencia, Zoco La Dehesa y MUT, además de su sitio web www.eltallerchile.cl.