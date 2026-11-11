Tarjeta Banco de Materiales 2.0: Esta es la opción que entrega más dinero y cómo postular al beneficio del Minvu

11 nov. 2026 - 09:00 hrs.

Realizar reparaciones o renovar espacios en malas condiciones en el hogar es una urgencia para miles de familias que buscan mejorar su calidad de vida, un objetivo que ahora tiene un importante impulso tras el inicio de las postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Este subsidio estatal funciona como una gift card digital para comprar insumos en ferreterías en convenio con el Serviu y está destinado a beneficiar a 20 mil jefes de hogar en todo el país, disponiendo de un proceso de postulación 100% online que estará abierto hasta el próximo 9 de diciembre.

¿Cuál es la obra que entrega el monto más alto?

Dentro de las cuatro alternativas de reparaciones que financia el programa, la opción que otorga la mayor cantidad de recursos es la instalación o reemplazo de cierres perimetrales (cercos y rejas). Esta obra está pensada para construir o reponer estructuras que contribuyan directamente a la seguridad y a la delimitación de la propiedad familiar:

Monto del subsidio : Entrega hasta 40 UF (aproximadamente $1.650.000 pesos ).

: Entrega hasta 40 UF (aproximadamente ). Disponibilidad : Es una alternativa exclusiva para casas.

: Es una alternativa exclusiva para casas. Ahorro requerido: Exige un ahorro mínimo de 2 UF depositado en la cuenta de vivienda.

Para el resto de las obras disponibles, los aportes variarán según el trabajo elegido:

Reparación de techumbre (solo casas) : Otorga hasta 25 UF (cerca de $1.022.000 ) con 1 UF de ahorro mínimo.

: Otorga hasta 25 UF (cerca de ) con 1 UF de ahorro mínimo. Reparación de baño (casas y departamentos) : Entrega 15 UF (alrededor de $613.000 ) con 1 UF de ahorro mínimo.

: Entrega 15 UF (alrededor de ) con 1 UF de ahorro mínimo. Mejoramiento de pisos (casas y departamentos): Aporta 15 UF (cerca de $613.000) con 1 UF de ahorro mínimo.

Es necesario considerar que la tarjeta financia de forma exclusiva la compra de materiales de construcción, por lo que no cubre mano de obra, fletes ni servicios de transporte.

Requisitos para acceder al beneficio

Para solicitar el aporte, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por el Minvu:

Tener 18 años o más y contar con cédula de identidad vigente.

Ser jefe o jefa de hogar de nacionalidad chilena o extranjera con residencia definitiva.

Estar entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o propietaria de una única vivienda y habitar en ella.

No haber obtenido previamente aportes del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27 o DS255).

Tener depositado el ahorro mínimo requerido (1 o 2 UF, según la obra) antes del 9 de diciembre a las 14:00 horas en instituciones en convenio: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

Asimismo, la vivienda objeto de la mejora debe contar con más de 10 años de antigüedad, ubicarse en una zona urbana de más de 5.000 habitantes y registrar un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 UF.

Pasos para realizar la postulación en línea

El trámite se gestiona directamente en el portal oficial del Minvu (www.minvu.cl) mediante ClaveÚnica, completando los siguientes pasos: