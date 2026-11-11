Abren más de 2.300 puestos de trabajo por Navidad: Revisa dónde están las vacantes y cómo postular

11 nov. 2026 - 10:00 hrs.

A pocas semanas de Navidad, el comercio comienza a reforzar sus equipos para enfrentar uno de los períodos de mayor actividad del año. En ese contexto, Adecco Chile abrió un proceso de reclutamiento para cubrir 2.354 puestos de trabajo en tiendas y salas de venta de distintas ciudades del país.

Las oportunidades están disponibles desde Arica hasta Punta Arenas y contemplan jornadas parciales y completas, además de turnos nocturnos. Según informó la empresa, las primeras incorporaciones están previstas a partir del próximo 23 de noviembre.

¿Dónde están las vacantes de trabajo?

Uno de los datos que destaca en este proceso es que cerca del 80% de las oportunidades laborales se concentra fuera de la Región Metropolitana.

La región de Valparaíso lidera la oferta, seguida por la Metropolitana y la zona norte:

Región de Valparaíso: 497 vacantes.

497 vacantes. Región Metropolitana: 482 vacantes.

482 vacantes. Zona norte: 445 vacantes.

445 vacantes. Zona centro: 334 vacantes.

334 vacantes. Zona sur: 304 vacantes.

304 vacantes. Patagonia: 292 vacantes.

¿Qué jornadas de trabajo ofrecen y quiénes pueden postular?

Las vacantes consideran distintas modalidades de contratación, con el objetivo de incorporar a personas con diferentes disponibilidades horarias. En concreto, se ofrecen jornadas de:

25 horas semanales: modalidad parcial.

modalidad parcial. 42 horas semanales: jornada completa.

jornada completa. 42 horas semanales en turno nocturno.

"La disponibilidad de distintas jornadas permite que más personas puedan acceder a estas oportunidades y compatibilizarlas con sus responsabilidades personales o académicas. Para quienes buscan su primer empleo o necesitan complementar ingresos, las contrataciones de temporada pueden ser una alternativa especialmente atractiva", destacó Ornella Vignoli, directora de la División Outsourcing de Adecco Chile.

¿Cómo postular a los trabajos de Navidad?

Las personas interesadas en participar del proceso de selección pueden revisar las oportunidades disponibles e ingresar sus antecedentes a través del sitio web de Adecco Chile.

Para hacerlo, deben ingresar aquí y buscar las ofertas laborales disponibles para la temporada navideña.

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