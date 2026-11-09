Usach busca trabajadores: Revisa los puestos disponibles, requisitos y sueldos de hasta $2 millones

09 nov. 2026 - 18:00 hrs.

La Universidad de Santiago de Chile (USACH) mantiene abiertos dos nuevos procesos de selección laboral para cubrir vacantes en su campus en Estación Central, ofreciendo puestos en modalidad a contrata y a honorarios con sueldos mensuales que alcanzan los $2.000.000 brutos.

Ambas ofertas de empleo cuentan con postulaciones activas a través en su plataforma de empleo, por lo que los interesados deben verificar las fechas límite de recepción de antecedentes para enviar sus documentos a tiempo.

Las vacantes disponibles en la Usach

Las oportunidades de trabajo abiertas en la casa de estudios corresponden a las siguientes áreas:

Técnico(a) de Laboratorio : Puesto a contrata para el Departamento de Ciencias del Ambiente en jornada completa (lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y viernes hasta las 17:00). Requiere título de Colegio Técnico Profesional o Licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional en el área.

: Puesto a contrata para el Departamento de Ciencias del Ambiente en jornada completa (lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y viernes hasta las 17:00). o Licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional en el área. Especialista en Didáctica de las Matemáticas: Cargo a honorarios para el Centro Félix Klein de la USACH en jornada completa presencial, con disponibilidad para visitas en terreno. Para postular, se solicita título de profesor de Matemáticas o Física de Educación Media con experiencia en formación o asesoría docente, ofreciendo un sueldo de $2.000.000 bruto mensual más traslados.

¿Cómo postular a las ofertas de empleo?

Quienes cumplan con los perfiles requeridos pueden realizar su postulación en Trabajando.com y buscando la convocatoria de la Universidad de Santiago de Chile.

Para postular, los usuarios deben iniciar sesión con su cuenta o registrarse, adjuntar su currículum vitae actualizado y cargar las certificaciones solicitadas en fotocopia simple antes del vencimiento de cada proceso.

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