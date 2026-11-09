Usach busca trabajadores: Revisa los puestos disponibles, requisitos y sueldos de hasta $2 millones
- Por Felipe Gallardo
La Universidad de Santiago de Chile (USACH) mantiene abiertos dos nuevos procesos de selección laboral para cubrir vacantes en su campus en Estación Central, ofreciendo puestos en modalidad a contrata y a honorarios con sueldos mensuales que alcanzan los $2.000.000 brutos.
Ambas ofertas de empleo cuentan con postulaciones activas a través en su plataforma de empleo, por lo que los interesados deben verificar las fechas límite de recepción de antecedentes para enviar sus documentos a tiempo.
Las vacantes disponibles en la Usach
Las oportunidades de trabajo abiertas en la casa de estudios corresponden a las siguientes áreas:
- Técnico(a) de Laboratorio: Puesto a contrata para el Departamento de Ciencias del Ambiente en jornada completa (lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y viernes hasta las 17:00). Requiere título de Colegio Técnico Profesional o Licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional en el área.
- Especialista en Didáctica de las Matemáticas: Cargo a honorarios para el Centro Félix Klein de la USACH en jornada completa presencial, con disponibilidad para visitas en terreno. Para postular, se solicita título de profesor de Matemáticas o Física de Educación Media con experiencia en formación o asesoría docente, ofreciendo un sueldo de $2.000.000 bruto mensual más traslados.
¿Cómo postular a las ofertas de empleo?
Quienes cumplan con los perfiles requeridos pueden realizar su postulación en Trabajando.com y buscando la convocatoria de la Universidad de Santiago de Chile.
Para postular, los usuarios deben iniciar sesión con su cuenta o registrarse, adjuntar su currículum vitae actualizado y cargar las certificaciones solicitadas en fotocopia simple antes del vencimiento de cada proceso.
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