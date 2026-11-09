Se agota el plazo para cobrar el ex Bono Marzo: Revisa con tu RUT la fecha límite para no perder el dinero

09 nov. 2026 - 14:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente, conocido antes como Bono Marzo, entró en su fase final de cobro en todo el país, a solo días de que comiencen a vencer las primeras nóminas emitidas por el Instituto de Previsión Social (IPS) y miles de personas corran el riesgo de perder de forma definitiva los $66.834 por carga o grupo familiar que les corresponden.

Dado que se entrega un plazo máximo de nueve meses corridos desde la emisión de la orden de pago para retirar el dinero presencialmente, quienes no vayan a las sucursales bancarias antes de la fecha límite perderán el beneficio.

¿Cuándo expira cada nómina?

Dado que la entrega de esta ayuda económica comenzó de forma progresiva a inicios de año, la caducidad de los cobros presenciales pendientes está fijada en tres fechas clave durante el último tramo de 2026:

Primer grupo (Emitido el 16 de febrero) : Corresponde a quienes cobraban el Subsidio Familiar (SUF) o integraban Chile Solidario. El plazo legal para retirar el dinero vence el próximo lunes 16 de noviembre de 2026.

: Corresponde a quienes cobraban el Subsidio Familiar (SUF) o integraban Chile Solidario. El plazo legal para retirar el dinero vence el próximo lunes 16 de noviembre de 2026. Segundo grupo (Emitido el 2 de marzo) : Personas que reciben asignaciones durante la primera mitad de cada mes. La fecha límite para cobrar vence el miércoles 2 de diciembre de 2026.

: Personas que reciben asignaciones durante la primera mitad de cada mes. La fecha límite para cobrar vence el miércoles 2 de diciembre de 2026. Tercer grupo (Emitido el 16 de marzo): Trabajadores dependientes, independientes y pensionados con cargas de Asignación Familiar. El beneficio expira el miércoles 16 de diciembre de 2026.

¿Cómo consultar con el RUT si tienes cobros pendientes?

Para confirmar si eres una de las personas con dineros por retirar antes de que venza el documento de pago, el trámite se puede realizar en línea:

Entra al sitio web de Aporte Familiar. Escribe tu RUT y tu fecha de nacimiento en los campos correspondientes. Presiona el botón de consulta: el sistema desplegará de inmediato si mantienes un cobro presencial pendiente, la sucursal asignada y la fecha exacta en que vence tu orden de pago.

En caso de no tener acceso a internet, también es posible realizar la verificación de manera presencial en cualquier oficina de ChileAtiende a lo largo del país.