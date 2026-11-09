Inician postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0: Revisa los requisitos y los siete pasos que debes completar

09 nov. 2026 - 07:00 hrs.

Desde este lunes y hasta el miércoles 9 de diciembre estarán abiertas las postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite a dueños de casas y departamentos comprar materiales de construcción para hacer mejoras de baja complejidad.

El beneficio considera recursos para beneficiar a 20 mil jefes y jefas de hogar, quienes podrán optar a la gift card que permite realizar cuatro tipos de reparaciones en el hogar: techumbres, baños, cercos y rejas o mejoramiento de pisos.

¿Cuáles son los montos?

Este beneficio del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) otorga un monto variable de subsidio de acuerdo a la UF del pasado 1 de enero ($39.732), el que se puede ocupar comprando materiales directamente en las ferreterías en convenio con el Serviu de tu región.

Reparación de techumbre (solo casas): 25 UF ($ 1.022.000 aprox.).

($ 1.022.000 aprox.). Reparación de baño (casas y departamentos): 15 UF ($ 613.000 aprox.).

($ 613.000 aprox.). Cerco y rejas (solo casas): Hasta 40 UF ($ 1.635.000 aprox.).

($ 1.635.000 aprox.). Mejoramiento de pisos (casas y departamentos): 15 UF ($ 613.000 aprox.).

¿Cuáles son los requisitos?

Los principales requisitos para postular a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 son los siguientes:

Ser mayor de 18 años .

. Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva .

o ser . Estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Ser propietaria o propietario de una única vivienda .

. Habitar la vivienda que será objeto del mejoramiento.

que será objeto del mejoramiento. No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27 o DS255) del Minvu.

del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27 o DS255) del Minvu. ahorro mínimo que debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda hasta el día de cierre de la postulación (14:00 horas del 09 de diciembre de 2026), en alguna de las instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank . Contar con unhasta el día de cierre de la postulación (14:00 horas del 09 de diciembre de 2026), en alguna de las instituciones en convenio con el Minvu:

Ahorro mínimo exigido para obras de techumbre y baño: 1 UF .

Ahorro mínimo exigido para obras de cierres perimetrales: 2 UF .

Contar con ClaveÚnica activa.

Además de esto, la vivienda sujeta a mejoramientos también debe cumplir sus propios requisitos:

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes .

. Tener un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.500 UF ($ 102.827.350 pesos aprox.).

($ 102.827.350 pesos aprox.). Antigüedad mínima de 10 años .

. Si postula a obra de mejoramiento de techo, no poseer planchas de fibrocemento o tipo pizarreño (este tipo de techo exige un estricto cumplimiento de normas sanitarias para el manejo de asbesto, lo que es financiado por otros llamados del Minvu).

¿Qué pasos se deben cumplir?

La postulación a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 se realiza de forma 100% online a través de una plataforma disponible en el sitio web www.minvu.cl, en donde se deben cumplir un total de siete pasos:

Ingresar con ClaveÚnica: Acceder a la plataforma utilizando su RUT y ClaveÚnica y seleccionar el llamado vigente. Antecedentes personales y familiares: Los datos personales y de su grupo familiar se obtienen directamente desde el Registro Civil y el Registro Social de Hogares. Deberá verificarlos e ingresar correctamente su teléfono y correo electrónico. Registrar los datos de la vivienda: Se deben ingresar los antecedentes del inmueble, como el rol del SII de la vivienda de propiedad del grupo familiar. El sistema validará información como la propiedad, ubicación y avalúo fiscal. Además, se deberá adjuntar un registro fotográfico de la vivienda y del deterioro específico que requiere reparación. Seleccionar el tipo de obra: Indicar si postula para una reparación de techumbre, de baño o instalación, reposición de cierre perimetral o mejoramiento de pisos, y el sistema calculará el monto del subsidio. Validar datos de la cuenta de ahorro: Se ingresan los datos de la cuenta de ahorro e institución financiera en convenio. Se validará si la postulante cuenta con el ahorro exigido al cierre de la digitación. Declarar y enviar la postulación: La postulante deberá aceptar la declaración jurada correspondiente y enviar su solicitud. Comprobante de postulación: Al concluir su postulación, recibirá un comprobante de los datos digitados en el correo electrónico que haya ingresado.

Finalmente, cabe destacar que a dicha plataforma de posulación deben ingresar tres documentos: Cédula de Identidad vigente, un registro fotográfico de la vivienda en que se visualice el número municipal y un registro fotográfico del daño que se quiere reparar.

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