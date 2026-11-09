Investigación advierte que bolsitas de té liberan microplásticos: ¿Hay riesgos para la salud?

09 nov. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un reciente estudio científico realizado en Turquía encendió las alarmas sobre los hábitos de consumo de té, una de las bebidas más populares a nivel global.

La investigación advierte que las bolsitas de té elaboradas con mallas sintéticas (como el nailon) o selladas con componentes plásticos desprenden miles de microplásticos y nanoplásticos al entrar en contacto con el agua caliente.

Los hallazgos del experimento

El análisis comparó 14 marcas de té en bolsita sintética frente a 14 marcas de té a granel. Para el experimento, las muestras se sometieron a agua a 95°C durante tres minutos.

Los resultados reflejaron una marcada diferencia entre ambos formatos:

Té en bolsita sintética: Registró entre 500 y 2.500 partículas de microplásticos por taza.

Té a granel: Se detectaron únicamente entre 0,2 y 0,4 partículas por taza.

Adicionalmente, los especialistas identificaron la presencia de otros compuestos químicos como el bisfenol A (BPA) y ftalatos, sustancias utilizadas en la fabricación de plásticos que tienen el potencial de actuar como disruptores endocrinos e interferir con el sistema hormonal.

Evaluación del impacto y recomendaciones

Pese a los hallazgos, los expertos hacen un llamado a la mesura. La detección de estos microplásticos no implica el desarrollo inmediato de una enfermedad, ya que el riesgo real está ligado a la exposición continua y al consumo diario recurrente.

Por el contrario, las bolsitas de papel tradicionales no presentan esta problemática de liberación de partículas sintéticas.

En cuanto a los compuestos como el BPA, los especialistas señalan que el organismo cuenta con una capacidad límite de absorción de alrededor de 500 ml diarios (equivalente a unas dos tazas de té) antes de representar un riesgo potencial.

Para reducir la exposición a estos residuos plásticos, los expertos recomiendan optar por el consumo de té a granel o en hojas, utilizando un infusor de acero inoxidable para su preparación.

Macarena Larraín, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, puntualizó en las bolsitas de papel y señaló que "esto va a ser un problema solo cuando es un hábito. Si ocasionalmente me tomo un té de estos, no va a pasar nada".

Por otra parte, Francisco Undurraga, médico internista de la Clínica Meds, indicó que "detectar esta sustancia no significa que esa taza de té vaya a producir una enfermedad. Una medida sencilla para reducir esa exposición, es preferir té en hojas y prepararlos con un infusor casero inoxidable".

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