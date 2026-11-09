Cortes de luz en Santiago: Revisa las 8 comunas que tendrán interrupciones este lunes 9 de noviembre

09 nov. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Enel programó una serie de cortes de luz para este lunes 9 de noviembre en distintos sectores de la Región Metropolitana.

En total, serán ocho comunas las que tendrán interrupciones del suministro eléctrico durante la jornada, algunas de ellas con más de un sector afectado y distintos horarios de suspensión.

Los trabajos podrían extenderse por varias horas, dependiendo de la zona. Por ello, es importante revisar si el domicilio se encuentra dentro de los sectores considerados en la programación.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes 9 de noviembre?

Lo Espejo

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

Santiago Centro

Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas

Recoleta

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas

Pudahuel

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Cerrillos

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Las Condes

Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas

Chicureo

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?

Para conocer si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los clientes pueden ingresar al sitio web de Enel y consultar el mapa de trabajos programados, donde se puede revisar el detalle de cada interrupción y los sectores involucrados ingresando aquí.

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