Nuevo temblor en la zona norte: Este fue el epicentro y magnitud que tuvo el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este domingo, a las 21:09 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 53 km al suroeste de Caldera, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 39 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.