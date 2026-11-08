"Evento de altas temperaturas extremas": Esta es la localidad de la zona central que llegó a los 38° este domingo

08 nov. 2026 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana la zona comprendida entre las regiones de Coquimbo y Maule está bajo una alerta por un "evento de altas temperaturas extremas" emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo al organismo, todo se debe a una condición sinóptica llamada "dorsal en altura", la cual este domingo provocó que una localidad de la zona central llegara a una temperatura máxima de 38°.

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que "hubo máximas de 30° y más desde el interior de Biobío al norte".

¿Cuáles fueron las máximas de este domingo?

El comunicador elaboró un listado con algunas de las localidades que registraron las temperaturas máximas más altas de esta jornada, en la cual la ciudad de Santiago alcanzó los 33,5°.

Región de Coquimbo

Monte Patria: 32,5° .

. Salamanca: 34,6° .

. Combarbalá: 34,5°.

Región de Valparaíso

San Felipe: 38,0° .

. Llay Llay: 36,3° .

. Calle Larga: 36,0°.

Región Metropolitana

Huechún: 35,8° .

. Huelquén: 35,7° .

. Colina: 34,5° .

. San Bernardo: 34,5°.

Región de O'Higgins

Chépica: 36,5° .

. Quinta de Tilcoco: 36,5° .

. Codegua: 35,5° .

. Santa Cruz: 35,2°.

Región del Maule

Sagrada Familia: 34,9° .

. Cauquenes: 33,5°.

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