"Evento de altas temperaturas extremas": Esta es la localidad de la zona central que llegó a los 38° este domingo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este fin de semana la zona comprendida entre las regiones de Coquimbo y Maule está bajo una alerta por un "evento de altas temperaturas extremas" emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
De acuerdo al organismo, todo se debe a una condición sinóptica llamada "dorsal en altura", la cual este domingo provocó que una localidad de la zona central llegara a una temperatura máxima de 38°.
El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que "hubo máximas de 30° y más desde el interior de Biobío al norte".Ir a la siguiente nota
¿Cuáles fueron las máximas de este domingo?
El comunicador elaboró un listado con algunas de las localidades que registraron las temperaturas máximas más altas de esta jornada, en la cual la ciudad de Santiago alcanzó los 33,5°.
Región de Coquimbo
- Monte Patria: 32,5°.
- Salamanca: 34,6°.
- Combarbalá: 34,5°.
Región de Valparaíso
- San Felipe: 38,0°.
- Llay Llay: 36,3°.
- Calle Larga: 36,0°.
Región Metropolitana
- Huechún: 35,8°.
- Huelquén: 35,7°.
- Colina: 34,5°.
- San Bernardo: 34,5°.
Región de O'Higgins
- Chépica: 36,5°.
- Quinta de Tilcoco: 36,5°.
- Codegua: 35,5°.
- Santa Cruz: 35,2°.
Región del Maule
- Sagrada Familia: 34,9°.
- Cauquenes: 33,5°.
Leer más de
Notas relacionadas
- Meteorología emite aviso por "precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo" en sectores de tres regiones
- Emiten aviso de probables tormentas eléctricas con precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo en zonas de cuatro regiones
- Calor intenso para este domingo en la Región Metropolitana: Se esperan temperaturas de hasta 37° en otras regiones