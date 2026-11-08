Meganoticias en Perú: El país vecino se prepara para la visita del Papa León XIV con una estatua gigante del pontífice

08 nov. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

A días de la llegada del Papa León XIV a Perú, el Puerto del Callao se prepara con la inauguración de una escultura de más de 14 metros de altura en honor al pontífice en su avenida principal.

Perú espera al Papa León XIV con estatua

La estatua fue elaborada por artesanos peruanos y será inaugurada este lunes 9 de noviembre; sin embargo, este domingo el monumento ya recibió la visita de cientos de fieles.

Hasta el país vecino se trasladó la periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, quien constató la emoción de los peruanos que esperan al Papa con el que comparten nacionalidad desde 2015.

Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, pero llegó al Perú como misionero agustino en 1985. Entre 1988 y 1999 dirigió un seminario y varias parroquias en Trujillo, retornando al país en 2014 como administrador apostólico y posterior obispo de Chiclayo.

Meganoticias

Gira del Papa León XIV por Sudamérica

Tras su paso por Uruguay, el sumo pontífice de la Iglesia católica llegó este domingo a Argentina, país en donde fue recibido por el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

León XIV se mantendrá en el país trasandino hasta el próximo miércoles, jornada en la cual emprenderá su viaje a Perú, en donde visitará Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

Todo sobre Papa León XIV