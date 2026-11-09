Golpe al bolsillo: Inminente alza en los combustibles llevaría al diésel a subir hasta $90

09 nov. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un panorama complejo y de constante preocupación enfrentan los conductores en todo el país ante un nuevo e inminente incremento en el precio de los combustibles.

De acuerdo con las proyecciones de expertos, este jueves se registraría la sexta semana consecutiva de alzas, consolidando un fuerte impacto en la economía familiar y en diversos sectores productivos.

Los números del inminente alza

Aunque la confirmación oficial por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se dará a conocer este miércoles, las estimaciones de los especialistas anticipan un escenario alcista:

Diésel: Se proyecta la subida más drástica de la jornada, alcanzando un incremento de hasta $90 por litro .

. Gasolinas (93 y 97 octanos): Tendrán un alza promedio que fluctuará entre los $36 y $41.

Con estas cifras, la gasolina de 93 octanos situará su precio promedio nacional cerca de los $1.640 por litro, variando según la estación de servicio y la región.

El impacto acumulado es aún más notorio al mirar los últimos meses. Desde julio, el diésel registra una subida cercana a los $491 pesos, mientras que las bencinas de 93 y 97 octanos acumulan un alza aproximada de $224 y $225, respectivamente.

En términos prácticos, llenar un estanque promedio de 40 litros de diésel representa hoy un gasto de más de $3.600 adicionales en comparación con periodos anteriores.

Factores externos y presión inflacionaria

El comportamiento alcista responde principalmente a factores internacionales y del mercado cambiario. A pesar de fluctuaciones puntuales en el valor del barril de petróleo Brent, los analistas señalan que la persistencia del conflicto internacional en Medio Oriente mantiene un escenario de incertidumbre a corto y mediano plazo.

A esto se suma el alto valor del tipo de cambio (dólar), variable determinante dado que Chile es un país mayoritariamente importador de combustible.

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