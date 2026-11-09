Realizan allanamientos en Bajos de Mena en marco de incidentes en Cesfam

09 nov. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, personal de la Bicrim Puente Alto realiza diferentes ingresos y registros a domicilios en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, producto a investigaciones correspondientes a los incidentes y destrozos ocurridos a mediados de octubre en el Cesfam Cardenal Raúl Silva Enríquez.

En concreto, las diligencias son por los destrozos del 15 de octubre, donde se entregó la orden de demolición de la población El Volcán 2.

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