Bono PAD para vasectomía: ¿Cuánto debe pagar el usuario?
El Fondo Nacional de Salud (Fonasa), cuenta con el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), que consiste en un beneficio para acceder a servicios de salud a un precio fijo y conocido por el paciente.
Gracias al Bono PAD, muchas personas han podido someterse a procedimientos de alto costo a precios más accesibles, incluidos los partos.
Entre las 99 operaciones a las que se puede acceder con este beneficio se encuentra la vasectomía, método anticonceptivo de esterilización masculina.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto paga un paciente con Bono PAD por una vasectomía?
Pero este bono no cubre el total de esta operación, solamente una parte. Aunque, considerando que es una cirugía que cuesta casi un millón de pesos, se paga un monto mucho más bajo y accesible para los usuarios de Fonasa.
En total, el tratamiento tiene un costo de $853.610, mientras que el monto del copago es de $426.800, pero con Bono PAD, Fonasa ofrece un préstamo del 85%.
En concreto, el paciente que tenga Bono PAD para la vasectomía deberá pagar $64.020 y el préstamo de $362.780; este último puede ser en cuotas.
Pueden optar al Bono PAD aquellos usuarios de Fonasa que estén en los tramos B, C o D. Además, las prestaciones y atenciones de salud con Bono PAD están disponibles en recintos privados que tienen convenio con Fonasa.
Leer más de
Notas relacionadas
- ¿Aumenta del riesgo de dengue y otras enfermedades? Estas son las "amenazas sanitarias" que preocupan por calor extremo y lluvia
- Bono PAD para abdominoplastia: ¿Qué requisitos debe cumplir el paciente?
- Seremi de Salud clausura supermercado asiático en pleno barrio Meiggs por incumplimientos sanitarios