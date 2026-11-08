"Un momento de unidad más grande que nuestras diferencias": Presidente Kast destaca el positivo resultado de la Teletón 2026

08 nov. 2026 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

Con una recaudación que superó los $46 mil millones y un nuevo llamado a fortalecer la solidaridad entre los chilenos, la Teletón cerró sus dos jornadas de campaña con un resultado que fue destacado por el Presidente de la República, José Antonio Kast.

El mandatario valoró el cumplimiento de la meta y resaltó la capacidad de esta iniciativa para reunir al país más allá de sus diferencias, mientras los principales rostros de la cruzada solidaria realizaron un balance de los aportes recibidos y los desafíos que enfrentará la organización en los próximos años.

"Es un momento de unidad"

A través de su cuenta en la red social X (Twitter), el jefe de Estado compartió un mensaje de reconocimiento a la campaña, poniendo énfasis en el sentido de unidad que representa para la ciudadanía.

"La Teletón es un momento de unidad, orgullo y alegría para todos los chilenos, más grande que cualquiera de nuestras diferencias", señaló el mandatario.

En su publicación, Kast también vinculó el resultado de la campaña con la conmemoración del Día del Encuentro Familiar, instancia que busca promover espacios de convivencia y cercanía entre las familias del país.

"Hoy celebramos el Día del Encuentro Familiar, contentos por haber superado la meta y esperanzados con un futuro mejor", agregó.

La Teletón es un momento de unidad, orgullo y alegría para todos los chilenos, más grande que cualquiera de nuestras diferencias.



Hoy celebramos el Día del Encuentro Familiar, contentos por haber superado la meta y esperanzados con un futuro mejor! pic.twitter.com/FRkqr3PFX2 — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) November 8, 2026

Teletón 2026 supera la meta

El reconocimiento presidencial se produjo luego de que la campaña solidaria concluyera sus dos extensas jornadas de actividades, presentaciones artísticas y llamados a la colaboración ciudadana.

De acuerdo con el último cómputo entregado en el Estadio Nacional, la recaudación alcanzó los $46.204.313.130, superando los $44.253.268.546 registrados en la edición anterior.

La diferencia entre ambos resultados alcanza los $1.951.044.584, lo que representa un incremento aproximado de 4,4% respecto de la recaudación del año pasado.

Todo sobre José Antonio Kast