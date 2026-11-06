Presidente Kast realiza discurso en la Teletón y hace importante llamado: "Tanta falta que hace unirnos en Chile"

06 nov. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, dio un discurso pasadas las 23:00 horas de este sábado en el Teatro Teletón en el marco del inicio de la campaña solidaria en la edición de este 2026.

Las palabras del Mandatario estuvieron marcadas por un llamado a la unidad y por un reconocimiento a todos quienes trabajan en los institutos que hay a lo largo de todo Chile.

Incluso, en un momento, el jefe de Estado tuvo un particular momento con "Pastelito", a quien le pidió hacer un "pingüinito" (maniobra circense) mientras daba su discurso.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

Tras agradecer la labor de los trabajadores de la Teletón, Kast señaló: "Tanta falta que nos hace unirnos en Chile en torno a los temas más importantes".

"Hay muchas cosas que nos pueden dividir y son legítimas, pero pensemos en aquellas cosas que nos unen", manifestó.

Agregó que "ojalá tengamos más momentos para vivir la unidad. Uno de esos momentos es este domingo, luego de las 27 horas de trabajo, de reencuentro familiar. Dejémonos ese espacio. Es momento para regalar un abrazo", para finalmente hacer su donación.

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