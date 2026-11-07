"Comprometió un nuevo aporte": Esta es la histórica cifra que aportó la Fundación Luksic a la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 00:21 hrs.

En el marco de una nueva edición de la Teletón 2026, la Fundación Luksic marcó un hito en la jornada solidaria tras anunciar una cuantiosa donación de 2 mil millones de pesos.

El anuncio, realizado en el escenario principal del evento, busca fortalecer la infraestructura y capacidad de atención para las miles de familias de la zona norte del país.

La reacción de Don Francisco

La importante suma entregada por la entidad familiar estará destinada a robustecer los programas de rehabilitación e instalaciones. En concreto, el aporte irá "para apoyar al Instituto Teletón de Antofagasta", una de las sedes fundamentales para el tratamiento e inclusión de niños, jóvenes y familias en el norte de Chile.

La contribución de la organización privada provocó una fuerte ola de aplausos en el recinto y fue recibida con honda gratitud por los organizadores del evento televisivo.

El histórico animador de la campaña solidaria, Mario Kreutzberger agradeció de inmediato el gesto: "Gracias a la familia Luksic por su generosidad, por este acto filantrópico".

Este respaldo económico permitirá modernizar equipos de alta tecnología, mejorar las áreas de terapia física y asegurar la continuidad operativa del centro antofagastino, reafirmando el compromiso del sector privado en el desarrollo de la rehabilitación infantil en Chile.

Todo sobre Teletón