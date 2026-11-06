Confirman muerte del cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar con "Una mujer fantástica"

06 nov. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se confirmó la muerte del destacado director de cine chileno Sebastián Lelio (52 años), uno de los cineastas nacionales que logró mayor reconocimiento internacional durante las últimas décadas.

Su nombre alcanzó proyección mundial en 2013 con Gloria, película protagonizada por Paulina García. La interpretación de la actriz fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde obtuvo el Oso de Plata a mejor actriz.

Sebastián Lelio y el Oscar de “Una mujer fantástica”

Años más tarde, el cineasta consolidó su carrera internacional con "Una mujer fantástica, largometraje protagonizado por Daniela Vega que obtuvo el Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2018.

El reconocimiento marcó un hito para el cine nacional, ya que la producción se convirtió en el primer largometraje chileno en ganar una estatuilla en esa categoría.

La noticia fue confirmada a Meganoticias por Carabineros, pero por ahora no se han detallado las causas ni las circunstancias del fallecimiento del director.

El comunicado de la familia de Sebastián Lelio

A través de una declaración, la familia Lelio Kassai y Campos Watt expresó su pesar por la partida del cineasta y destacó su aporte a la cultura chilena.

"Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia. Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos", señalaron.